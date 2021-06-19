Генпрокуратура об уничтожении Арменией лесов в Лачине

В Генеральной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело в связи с уничтожением Арменией лесов в Лачинском районе Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, вооруженные силы Армении, грубо нарушив основные нормы и принципы международного права, а также требования Европейской конвенции 1979 года о защите дикой природы и окружающей среды, с целью нанесения обширного, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей среде Азербайджанской Республики совершили экологический терроризм путем преднамеренного уничтожения на оккупированных территориях Азербайджана лесов с ценными и многолетними деревьями, которые считаются природными ценностями нашей страны.

В сообщении отмечается, что в результате проведенного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что по указанию военно-политического руководства Армении ее вооруженные силы в очередной раз продемонстрировали свое варварство и незаконно вырубили 1 818 деревьев разных пород в Лачинском районе с его уникальными флорой и фауной. Тем самым Азербайджану нанесен материальный ущерб на сумму 1 511 330 манатов.

В Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Предварительное расследование поручено провести Следственному управлению генпрокуратуры. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.