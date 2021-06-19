Джанни Инфантино о визите в Баку: «ФИФА верит в АФФА, а АФФА может быть уверена в ФИФА»

«Очень рад приехать снова в Баку и повидаться с друзьями из АФФА, - говорит президент ФИФА. – Всегда приятно пообщаться с президентом АФФА Ровнагом Абдуллаевым, которого я знаю много лет, и с членами руководимой им команды. Мы плодотворно обсудили несколько интересных тем. АФФА всегда может быть уверена в поддержке ФИФА. А ФИФА верит в то, что АФФА и в будущем будет активно развивать футбол в Азербайджане и в регионе.

Надеюсь, что мой следующий визит в Азербайджан будет более длительным. С нетерпением жду дня, когда в ближайшем будущем смогу вновь приехать в Баку».