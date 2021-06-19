Бинагади снова лидер по больным коронавирусом

Бинагадинский район лидирует в Баку по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19), на него приходится 14,6% всех зараженных жителей столицы, сообщает сайт koronavirusinfo.az.

Далее следуют Хатаинский (13,4%), Ясамальский (12,2%), Сабунчинский (11,2%), Наримановский и Сураханский (по 8,2%), Насиминский (7,9%), Низаминский (по 7,1%), Хазарский (7,2%), Гарадагский (4,5%), Сабаильский (по 5%), Пираллахинский (0,5%) районы.

Отметим, что на Баку приходится больше всего случаев инфицирования коронавирусом - 54,2% от общего числа заразившихся в стране.

Кроме того, 19% населения Азербайджана вакцинированы против COVID-19.