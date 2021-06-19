Китай призвал США не вмешиваться в его внутренние дела

Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и прекратить политизировать вопрос поставок вакцин Тайваню. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал информацию СМИ о поставке Соединенными Штатами 2,5 млн доз вакцин на Тайвань.

"Призываем США не заниматься политическими манипуляциями под предлогом оказания помощи вакцинами и прекратить вмешательство во внутренние дела КНР", - сказал Лицзянь, которого цитирует ТАСС.

"Континентальный Китай и Тайвань - это члены одной семьи. Мы беспокоимся за наших тайваньских соотечественников на острове, которым приходится преодолевать серьезные испытания. Мы всегда заявляли, что сделаем все возможное для оказания им помощи в преодолении этих трудностей", - отметил Лицзянь.

Reuters в субботу со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга сообщило о том, что США отправят Тайваню 2,5 млн доз вакцин от коронавируса. По его данным, груз с препаратом американской компании Moderna должен был прибыть на остров в воскресенье вечером.