Уволены директора 19 бакинских школ

В течение 2020-2021 учебного года в учебные заведения, находящиеся в подчинении Управления образования города Баку, на должность директора были приняты 8 человек, 21 директор сменил место работы.

Как сообщили haqqin.az в управлении, 25 директоров школ были награждены почетными грамотами.

Продлен срок срочного трудового договора с директором школы №118. Срок договоров с 36 директорами, достигшими пенсионного возраста, продлен во время 2020-2021 учебного года. Расторгнуты трудовые договоры с 19 директорами.