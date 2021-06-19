Роухани анонсирует позитивные изменения в приграничных районах Ирана и Азербайджана

Руководством Азербайджана и Ирана приняты важные решения в развитии двусторонних отношений, заявил сегодня президент Ирана Хасан Роухани на церемонии открытия проектов свободной экономической зоны.

«Уверен, что после скорой отмены санкций отношения Ирана и Азербайджана будут развиваться и дальше. Мы приняли важные решения с руководством Азербайджана, и все эти решения будут реализованы», - цитирует IRNA президента Ирана.

По словам Роухани, в приграничных районах двух стран будут наблюдаться положительные изменения.