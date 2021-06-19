Кремль об итогах выборов в Армении: «Мы видим убедительную победу Пашиняна»

Кремль видит уверенную победу партии и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» на выборах и поздравляет народ этой страны с выбором. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы приветствуем информацию Центральной избирательной комиссии Армении о том, что эти выборы состоялись. И конечно, мы видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна. Мы поздравляем армянский народ с выбором», - сказал представитель Кремля в ответ на вопросы, как Москва оценивает результаты выборов в Армении и каков ее настрой на взаимодействие с Ереваном.

Кремль отслеживает ситуацию с выборами в Армении и желает, чтобы решение народа помогло стране выйти на траекторию устойчивого развития, отметил Песков.