Число участников «Марафона занятости», который проводится с целью обеспечения занятости членов семей шехидов и ветеранов, пострадавших в Отечественной войне, продолжает расти, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил, что более 100 работодателей уже подключились к этому марафону, включив свои вакансии в электронную систему, и пригласил каждого работодателя присоединиться к этой акции.

Активно участвуя в этой акции, работодатели оказывают поддержку родственникам героев, павших в боях за Родину, и в обеспечении занятости ветеранов, пожертвовавших в этих боях своим здоровьем.

Работодатели, желающие присоединиться к марафону, инициированному Министерством труда и социальной защиты населения, с этой целью могут подать заявку, перейдя по ссылке dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu.