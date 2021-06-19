Кремль заявил о тяжелой ситуации с коронавирусом в России

Кремль констатирует тяжелую ситуацию с распространением коронавируса в РФ. "Ситуация тяжелая, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, "ревакцинация будет и является неизбежной - не только вакцинация, но и ревакцинация - для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его".