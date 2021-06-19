В Казахстане выявили схожую с индийским штаммом мутацию коронавируса

Специалисты Министерства здравоохранения Казахстана обнаружили, что в образцах коронавируса нового типа, которые ходят в стране, может быть характерная для индийского штамма мутация. Об этом пишет пресс-служба межведомственной комиссии ведомства по борьбе с распространением инфекции.

"В связи с резким ростом уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султане Иинистерством здравоохранения проведен ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших коронавирусной инфекцией. По итогам скрининга выявлена вероятность мутации, характерной для "дельта"-штамма (индийского штамма)", – цитирует ТАСС сообщение.

Также отмечается, что окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к дельта-варианту будет определено после завершения полногеномного секвенирования ДНК-образцов.