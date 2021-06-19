«Партия войны» в Армении безоговорочно проиграла «партии мира». Ни проигранная война, ни проблемы на границе – с делимитацией и пересудами вокруг Зангезурского коридора – ситуации не изменили. А значит Пашинян — это действительно ответ на запрос армянского общества. Его противникам и их идейным последователям стоит об этом серьезно задуматься.

Если рассматривать ситуацию непредвзято, единственной заслугой Кочаряна было то, что при нем безнаказанно можно было называть Карабах «Арцахом». Как сейчас выясняется по итогам голосования, армянам этого оказалось недостаточно. В схватке с национализмом и реваншизмом победил условный «холодильник», то есть вопрос личного благополучия, которому любая война только вредит.

И, в немалой степени, победу Пашиняна обусловило и то, что «холодильник» был поддержан еще одним фактором, важным во все времена, – относительной чистотой рук нынешней власти, проще говоря, практически не воруют. В отличие от «партии войны», в которой, в кого ни ткни, сплошной коррумпированный кочарян.

Оппоненты Пашиняна имели неограниченный финансовый ресурс. Вряд ли ошибусь, если скажу, что против него работал весь финансовый капитал российской армянской диаспоры. А какие громкие имена стояли за политтехнологами Кочаряна – Марго «иди долма готовь» Симоньян, «гений пропаганды» Арам «Камшотыч» Габрелянов, олигархическая группа «Ташир», сидящая в самой системе плутократическая «Система» и прочие.

Но на голосовавших вчера это впечатление не произвело, что вполне логично. «Живущие в благополучии и из-за границы указывающие нам, какими мы в их глазах должны быть, чтобы называться правильными армянами, идут лесом. У нас своя голова на плечах», - сказали вчера избиратели Армении. И соответствующим образом проголосовали.

Пощечина «гениям заармянской пропаганды», убеждавшим заказчиков, что у них все под контролем, вышла оглушительная. «Кто это воет на болотах, Бэрримор? Это заказчики требуют от Габрелянова вернуть деньги, сэр». Заодно и демонстрация истинного уровня профессионализма этих «акул пера и шакалов пропагандистской машины». Но это уже их проблемы, вернемся к итогам выборов.