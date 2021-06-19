Арахисовую крошку из Ирана признали непригодной в Азербайджане

Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает меры контроля в связи с импортируемой в страну продукцией.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе агентства, в рамках осуществляемых контрольных мероприятий инспекторами агентства был проведен осмотр арахисовой крошки, производимой Shirezza Halva Shekari в Исламской Республике Иран и импортируемой в Азербайджан ООО Azər Pak. В ходе осмотра были отобраны образцы продукции и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности. В результате экспертизы в партии продукта было обнаружено вещество афлатоксин-B1.

В связи с выявленным фактом агентством в рамках требований законодательства принято соответствующее решение и предотвращено включение в торговую сеть 3,26 тонны арахисовой крошки, непригодной для потребления.

АПБ продолжает свою деятельность по защите здоровья населения и обеспечению безопасных продуктов питания, и будут приняты соответствующие меры по предотвращению незаконных действий, направленных на нарушение прав потребителей.