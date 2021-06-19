Nar стал чемпионом соревнования «Брэйн ринг»
Nar стал чемпионом 17-го сезона «Брэйн ринг» в результате напряженной борьбы 16 команд. В финальной игре команда Nar, которую поддерживает мобильный оператор, победила команду Kapital Bank.
В этом сезоне соревновались 16 команд, представляющих 6 регионов и 6 вузов республики. Чтобы повысить интерес телезрителей к соревнованиям, в этом году, как и каждый год, на странице Nar в Twitter проводился конкурс, в ходе которого телезрители получили подарки от Nar.