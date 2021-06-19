Нефти предсказали скорый рост до 100 долларов

Стоимость нефти Brent может вырасти до 100 долларов за баррель, причем достаточно скоро — уже к 2022 году. Об этом говорится в отчете по нефтяному рынку Bank of America, аналитики которого нашли как минимум шесть причин для такого развития событий, сообщает ТАСС.

Три причины связаны со спросом, три — с предложением. По первому пункту это отложенный спрос на топливо после локдаунов, преобладание частных автомобильных перевозок над другими видами транспорта, а также дистанционный режим работы, который может перерасти в формат «работа из автомобиля». Это увеличит расстояние, которое проезжают люди.

Росту цен также может поспособствовать увеличение капитальных затрат компаний на достижение целей Парижского соглашения по климату. Инвесторы начали все больше влиять на энергетический сектор, смещая его развитие в более «зеленую» сторону.