AzerGold начало геологоразведочные работы на месторождениях в Нахчыване
Закрытое акционерное общество AzerGold начало активные геологоразведочные работы на рудном месторождении «Гёйдаг», расположенном на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
С июня текущего года геологи акционерного общества начали бурение на месторождениях золота «Ортакенд-Ханага» и меди «Ортакенд». Согласно утвержденному плану, на начальном этапе планируется бурение 31 скважины общей глубиной 5 000 метров на золотом месторождении «Ортакенд-Ханага» и 13 скважин общей глубиной 3 000 метров на медно-порфировом месторождении «Ортакенд». Параллельно в лаборатории будет проведен анализ взятых образцов.
Участок «Ортакенд-Ханага», расположенный на северо-востоке Джульфинского района, отличается потенциальными перспективами с точки зрения обнаружения специфических золотых, сложных медно-порфировых, эпитермальных сульфидных руд. На месторождении зарегистрированы медно-порфировые месторождения «Ортакенд», золота - «Башкенд-Ханага», коренные месторождения «Башкенд», «Ортакенд-Ханага» и ряд точек полиметаллической минерализации.
ЗАО AzerGold в 2017 году проводило геофизические работы на участке «Ортакенд-Ханага». Результаты были проанализированы с участием отечественных и зарубежных специалистов. В 2018 году пробурено 30 разведочных скважин объемом 5 800 метров. Всего на сегодняшний день взято и проанализировано 2 879 проб. По результатам поисковых работ и лабораторных анализов принято решение о продолжении разведочных работ в 2021 году. При успешном завершении геологоразведочных работ планируется разработка совместного плана действий с международными авторитетными консультационными компаниями в рамках работ по расчету запасов, утверждению и подготовке к эксплуатации месторождений.