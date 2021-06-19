Компания INKOEL победила в международном конкурсе «Премия зеленых навыков»

Компания INKOEL, участвующая в международном конкурсе « Премия зеленых навыков» при организационной поддержке Государственного агентства по профессиональному образованию, вышла в финал как один из 11 победителей среди 134 кандидатов из 39 стран. Конкурс проводится ETF - European Training Foundation в рамках конференции «Зеленые навыки и навыки для инклюзивного общества в цифровую эпоху: организация обучения на протяжении всей жизни».

INKOEL- системный интегратор и инжиниринговая компания, основана в 2007 году. Компания в 2000-х годах в странах Центральной Азии, а с 2010 года в Азербайджане осуществила установку в частных жилых и садовых домах энергосистем Off - Grid, On-Grid и Hybrid, работающих на основе возобновляемых источников энергии - солнечных панелей, ветряных турбин и аккумуляторных систем.

Основными направлениями деятельности INKOEL являются системы автоматизации и управления промышленно-технологическими процессами, ключевые поставки проектов альтернативной и возобновляемой энергии, создание инфраструктуры станций питания для электромобилей.

Проект был подготовлен на основе рекомендаций Института образования. Основной целью реализации проекта является создание интеллектуальных инновационных центров в Азербайджане. В этих центрах проводятся мероприятия по повышению знаний и навыков преподавателей в соответствии с требованиями современного и будущего рынка труда, обучению учащихся и студентов автоматизации, цифровым решениям на основе облачных систем, системам управления, солнечной и ветровой энергии.

Повышение зеленых навыков и компетенций в содержании образования, приобретение молодыми людьми профессий, не представляющих опасности для окружающей среды, а также продвижение зеленой предпринимательской деятельности в сообществах, в которых они живут, развитие их знаний и навыков в этой области имеют важное значение для будущего Азербайджана. Поощрение зеленых навыков является одним из основных требований рынка труда 21-го века как для защиты экологии, так и развития человеческого капитала. Поддержка и инициатива частного сектора в этом направлении являются позитивным шагом и особенно успешны на основе государственно-частного партнерства.

Чтобы проект победил в конкурсе, просим вас проголосовать и поделиться ссылкой, упомянутой ниже. Голосование продлится до 24 июня.

Finalists: Green Skills Award | ETF (europa.eu)