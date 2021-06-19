Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, сотрудники Сураханского районного отдела полиции оперативно отреагировали на произошедшее.

В компьютеризированный центральный пункт Главного управления охраны в одном из защищенных специальными техническими средствами маркетов в поселке Ени Гюнешли поступил сигнал «Тревога».

Прибывшие на место сотрудники полиции при осмотре объекта установили, что никакого ущерба маркету не нанесено. В это время они заметили, как из примыкающего к объекту салона красоты неизвестный, украв бытовые предметы, попытался скрыться.

Благодаря действиям полицейских подозреваемый в совершении преступления житель Баку Рамиль Рафиханов был задержан и доставлен в 33-е отделение Сураханского районного отдела полиции. Подозреваемый в своем заявлении признался в содеянном.

По данному факту проводится расследование.