Парламентская ассамблея ОБСЕ о выборах в Армении

Досрочные парламентские выборы в Армении соответствовали законодательству и были конкурентными, права избирателей были соблюдены, заявила глава делегации парламентской ассамблеи ОБСЕ Кари Хенриксен, передает РИА Новости.

"В целом можно констатировать, что выборы соответствовали законодательству, они были конкурентными... Избирательные права были соблюдены", - заявила Хенриксен на итоговом брифинге.

Она добавила также, что выборы характеризовались "напряженной риторикой между конкурентами". Тем не менее выборы "были успешны".