А сможет ли Пашинян сформировать правительство?

"Те данные, которые мы опубликовали, конечно, да, дают такое право", - сказал Мукучян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян набрал на прошедших внеочередных парламентских выборах достаточно голосов (53,92%), чтобы самостоятельно формировать правительство. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава ЦИК Армении Тигран Мукучян.

"Сейчас мы опубликовали данные, то есть какая партия сколько процентов от общего числа получила голосов. Потом уже, по другой схеме, мы будем определять, кто сколько получит мандатов", - добавил Мукучян.

Ранее некоторые российские СМИ поспешили с выводами и ошибочно написали о том, что партия Пашиняна не может сформировать правительство. Но Мукучян пояснил, что формировать правительство может политическая сила, которая получит "54% от общего числа мандатов", а те 53,92%, которые получила партия Пашиняна, - это количество голосов на выборах.

При дальнейшем распределении мандатов его партия получит дополнительные места в парламенте за счет тех голосов, которые получили другие партии, не преодолевшие избирательного барьера. Для партий он составляет 5%, для блоков - 7%.

Также Мукучян пояснил, кто из участников выборов пройдет в парламент третьим, так как барьер преодолели всего две организации - партия Пашиняна и блок "Армения", возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном (21,04%), а по закону в армянском парламенте должно быть не меньше трех политических сил.

"Третья сила, проходящая в парламент - это та, которая набрала больше других голосов избирателей, не преодолев при этом избирательного порога", - сказал Мукучян.

Таким образом, по результатам внеочередных выборов в Национальное собрание в новом парламенте будет три политические силы: «Гражданский договор» Никола Пашиняна, блок «Армения» Роберта Кочаряна и блок «Честь имею» Сержа Саргсяна.

Мандаты будут распределены следующим образом: «Гражданский договор» - 71, блок «Армения» - 29, блок «Честь имею» - 7 мест.

Кроме того, блок «Армения» получает 2 дополнительных мандата, чтобы мандаты оппозиции в парламенте составляли не менее 1/3.