А сможет ли Пашинян сформировать правительство?
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян набрал на прошедших внеочередных парламентских выборах достаточно голосов (53,92%), чтобы самостоятельно формировать правительство. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава ЦИК Армении Тигран Мукучян.
"Те данные, которые мы опубликовали, конечно, да, дают такое право", - сказал Мукучян.
"Сейчас мы опубликовали данные, то есть какая партия сколько процентов от общего числа получила голосов. Потом уже, по другой схеме, мы будем определять, кто сколько получит мандатов", - добавил Мукучян.
Ранее некоторые российские СМИ поспешили с выводами и ошибочно написали о том, что партия Пашиняна не может сформировать правительство. Но Мукучян пояснил, что формировать правительство может политическая сила, которая получит "54% от общего числа мандатов", а те 53,92%, которые получила партия Пашиняна, - это количество голосов на выборах.
При дальнейшем распределении мандатов его партия получит дополнительные места в парламенте за счет тех голосов, которые получили другие партии, не преодолевшие избирательного барьера. Для партий он составляет 5%, для блоков - 7%.
Также Мукучян пояснил, кто из участников выборов пройдет в парламент третьим, так как барьер преодолели всего две организации - партия Пашиняна и блок "Армения", возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном (21,04%), а по закону в армянском парламенте должно быть не меньше трех политических сил.
"Третья сила, проходящая в парламент - это та, которая набрала больше других голосов избирателей, не преодолев при этом избирательного порога", - сказал Мукучян.
Таким образом, по результатам внеочередных выборов в Национальное собрание в новом парламенте будет три политические силы: «Гражданский договор» Никола Пашиняна, блок «Армения» Роберта Кочаряна и блок «Честь имею» Сержа Саргсяна.
Мандаты будут распределены следующим образом: «Гражданский договор» - 71, блок «Армения» - 29, блок «Честь имею» - 7 мест.
Кроме того, блок «Армения» получает 2 дополнительных мандата, чтобы мандаты оппозиции в парламенте составляли не менее 1/3.