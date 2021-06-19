Синоптики прогнозируют 37-градусную жару в Баку
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове сохранится солнечная погода, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 20-25, днем - 34-39, в Баку ночью - 22-24, днем - 35-37 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 55-65, днем - 35-40 процентов.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов.
Завтра в районах Азербайджана прогнозируется погода без осадков, утром в горах туман, восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 20-25, днем - 36-41, в горах ночью - 13-18, днем - 26-31 градус тепла.