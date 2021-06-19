Генсек ОБСЕ обсуждает с Лавровым ситуацию в Карабахе

"Мы работаем в рамках сопредседателей Минской группы, чтобы содействовать долгосрочному разрешению конфликта вокруг Нагорного Карабах а". Как сообщает ТАСС, об этом сказала находящаяся в Москве генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Шмид добавила, что будет обсужден "процесс урегулирования, который также показывает, что ОБСЕ поддерживает посредничество в качестве действий по укреплению мер доверия".

В свою очередь, глава российского МИД отметил, что "сегодня и в рамках ваших других мероприятий в ходе пребывания в России сможем подробно обменяться мнениями по состоянию дел в текущей деятельности ОБСЕ по всем трем корзинам: политической, экономико-экологической и правочеловеческой. И отдельный большой блок вопросов - это конфликты, содействием урегулированию которых занимается ОБСЕ. Имею в виду и внутриукраинский, карабахский, Приднестровье, Женевские дискуссии по Закавказью. Как у нас говорят: есть над чем работать".