Лавров о влиянии выборов в Армении на ситуацию в регионе

Выборы в Армении только состоялись, надо дождаться формирования правительства, чтобы понять, как эти процессы могут повлиять в том числе на ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Выборы только что состоялись, пока еще непонятно, как эти результаты скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях. Давайте дождемся, пока там будет правительство", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, как могут повлиять прошедшие выборы на ситуацию в Карабахе и регионе.

По его словам, в Москве исходят из того, что трехсторонние соглашения Россия-Азербайджан-Армения, прекратившие войну и запустившие процесс согласования экономического взаимодействия, работают.