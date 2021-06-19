На встрече было выражено удовлетворение уровнем взаимного доверия и дружбы между народами Азербайджана и Пакистана, в том числе развитием двусторонних отношений по восходящей линии и уровнем стратегического партнерства. Были рассмотрены основные направления международного военного сотрудничества между нашими странами.

21 июня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Сухопутными войсками Пакистана генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой, сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр обороны отметил, что под командованием президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева Отечественная война завершилась славной победой азербайджанской армии, и наши земли были освобождены от оккупации. Министр подробно проинформировал гостя об успешных военных операциях, проведенных азербайджанской армией, и боевом опыте, обретенном в этой войне.

Выразив удовлетворение развитием азербайджано-пакистанского военного сотрудничества, генерал-полковник З.Гасанов поблагодарил руководство и народ Пакистана за поддержку справедливой позиции Азербайджана на всех уровнях, в том числе в рамках международных организаций, а также за гуманитарную и моральную помощь, оказанную нашей стране.

Отметив, что дружеские отношения между лидерами двух стран играют значимую роль в развитии связей между нашими государствами, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул важность таких встреч с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.

В свою очередь, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне и обеспечением территориальной целостности страны.

Отметив, что между нашими народами исторически существуют дружественные связи, генерал армии Гамар Джавед Баджва подчеркнул, что эти отношения, как и в других сферах, внесли весомый вклад в развитие двустороннего военного сотрудничества между нашими странами.

Выразив признательность за тёплый прием, генерал армии Гамар Джавед Баджва вновь подтвердил готовность пакистанских специалистов принять участие в процессе очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Генерал также отметил наличие широкого потенциала для вывода двустороннего военного сотрудничества на качественно новый уровень.

В ходе обсуждения перспектив развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах была достигнута договоренность о совместном использовании горно-учебных центров, горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений.

В заключение стороны отметили, что военные связи отвечают интересам обеих стран и выразили необходимость дальнейшего наращивания усилий в этом направлении, а также провели широкий обмен мнениями по организации взаимных визитов военнослужащих в целях обмена опытом и по ряду других вопросов.