В Баку обсудили проблемы административного судопроизводства

Основной целью нового этапа судебно-правовых реформ, осуществляемых в соответствии с указом президента «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» от 3 апреля 2019 года, является ускорение процесса формирования правосудия, отвечающего современным требованиям, обладающего высоким авторитетом в обществе, повышение его качества, эффективности и общественного доверия, доступность и прозрачность в деятельности судебной власти, в целом развитие правовой системы.

Накануне в рамках совместного сотрудничества Верховного суда Азербайджана и Коллегии адвокатов состоялось первое обсуждение в формате видеоконференции актуальных проблем административного судопроизводства, посвященное 10-летию создания в стране административных судов.

Выступившие в ходе обсуждений председатель административной коллегии Верховного суда Хагани Мамедов и председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров расценили создание административного судопроизводства как важный новый этап в развитии судебно-правовой системы и заявили о необходимости продолжения этой деятельности в соответствии с новыми вызовами для достижения целей, определенных указом президента.

В то же время Анар Багиров подчеркнул особое значение создания и деятельности специализированных административных судов, проинформировал о проделанной работе в области административного судопроизводства, а также о работе, которая должна быть осуществлена для создания полноценной законодательной базы в сфере административного судопроизводства.

Также А.Багиров отметил, что в будущем внедрение системы resume в административном производстве послужит повышению прозрачности, выявлению пробелов в административном законодательстве методом окончательного статистического анализа, выявлению проблем, принятию практических шагов для решения указанных вопросов, а различные решения по аналогичным вопросам помогут сократить нагрузку на суды и время рассмотрения судебных дел, а также порядок расследования. Он также довел до внимания участников мероприятия свои замечания и предложения по этим вопросам.

На мероприятии с презентацией на тему “Составление процессуальных документов в административном судопроизводстве” выступили судья Бакинского административного суда Рустам Керимли и член Коллегии адвокатов Эльчин Усуб.

После презентации состоялся подробный обмен мнениями и обсуждение темы.