Синоптики предупреждают об аномальной жаре

В течение недели на территории Азербайджана ожидается аномально жаркая погода. Температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове повысится до 35-39, 24-25 июня в некоторых частях Баку - до 40-42, в районах республики до 35-40, 24-25 июня - до 42-44 градусов, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в течение недели в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается аномальная жара. Безветренная погода и высокая температура в дневные часы неблагоприятны для большинства населения.