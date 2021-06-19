15 июня в Государственную пограничную службу поступила информация, что принадлежащая жителю Нефтчалы Бабаеву Эльмару Алисахиб оглу "байда" (промысловое судно) вышла в море в направлении поселка Гилязи Хызинского района с целью незаконной ловли рыбы. Об этом haqqin.az сообщили в ГПС.

С использованием спецтехники и радаров было установлено, что указанное плавсредство, нарушив госграницу Азербайджана, занимается незаконной ловлей осетровых в 192 милях (355 км) от территориальных вод Азербайджана в секторе Российской Федерации и в 211 милях (390 км) – в секторе Казахстана.