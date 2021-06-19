Ара Абрамян: После выборов Армения столкнется с еще более крупным кризисом

Внеочередные выборы в парламент Армении, возможно, и зафиксировали волеизъявление пришедших на избирательные участки людей, но не отразили настроения и чаяния армянского общества. Армения столкнется с еще более крупным кризисом. Об этом заявил президент Союза армян России Ара Абрамян, учредивший партию "Наш дом – Армения".

"К сожалению, сделанный нами в 2018 году прогноз сбылся, и вот теперь мы видим, что, воспроизведясь, эта политическая сила, имея абсолютную власть, будет не в силах решать какую-либо задачу, вытекающую из интересов и будущего государства и народа. С помощью политических технологий в очередной раз были использованы вера и наивность людей", - говорится в заявлении, опубликованном на странице этой организации в Facebook.

По мнению Абрамяна, общество, которое годами кормили лживой информацией, сломав его веру в государство и завтрашний день, поставили перед ограниченным выбором, не позволяющим думать об альтернативе.

"Спустя некоторое время мы все столкнемся с горькой действительностью и станем очевидцами нового большого кризиса, в котором окажется наша страна. Политические, экономические и социальные трудности еще больше усугубятся, увеличатся темпы миграции, обострятся напряженность и разобщенность. Армению ждут серьезные внутренние и геополитические испытания", - уверен президент Союза армян России.

Отметим, что 28 апреля 2021 года Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по фактам незаконного провоза оружия и военной техники в Республику Армения и оттуда в Нагорно-Карабахский регион Азербайджана. Следствие по делу поручено провести Следственному управлению Генпрокуратуры. Карапетян Самвел Саркисович, Давид Галустян и Ара Абрамян привлечены в качестве обвиняемых по статьям 100.1, 218.1, 228.3, 279.1 и 206.4 Уголовного кодекса Азербайджана, в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста, указанные лица объявлены в международный розыск.