Александр Караваев, автор haqqin.az 17:39

Армянское голосование - тот случай, когда село побеждает город. Народное чутье, непосредственно улавливающее откуда проблемы, победило метафоры и большие идеи городской интеллигенции и прочей "старой гвардии" казнокрадов и потерпевших после пашиняновских чисток. Большая часть из 687 251 проголосовавших за Пашиняна проживают в сельской местности. А сторонники Роберта Кочаряна, как показали мониторинги до выборов, это в основном столичные жители - более половины из 268 тысяч.

Пашинян, конечно, городской, но не столичный, не форматный - он внеклановый, поэтому не смог победить на выборах мэра Еревана в 2017 году. Он набирал свою первую волну республиканской популярности именно хождением по областным городам и сёлам, а не с митингов в столице. И сейчас он ездил по стране с молотком и гвоздодером, наиболее наглядными средствами агитации для сельской местности. То есть делал и тогда и сейчас ставку на чутье, на то, что понятно, наглядно, повседневно - падение заработка в садах и на поле, отъезд детей из страны в поисках лучшей доли, взятки в инстанции, и если это исправить, то будет хорошо. Никакой идеологии, никаких больших идеологических проектов. От этого устали. Он это сбросил и "благодаря" поражению в войне. Азербайджан отрезвляет.

Предвыборная программа Пашиняна также развернута, скорее, "в село" - акцент на капитальный ремонт оросительных систем (потери воды сейчас превышают половину расхода). Власти обещают продолжить объявленные льготы по установке капельного орошения, а также на лизинг по покупке сельхозтехники, кредиты на интенсивные сады и возделывание культур с высокой стоимостью. К 2023 году намечено внедрить полное сельскохозяйственное страхование. В республике около 121 тысячи гектаров лугов, из которых не используется 31 тысяча, а также более 400 тысяч гектаров пахотной земли, половина которой также не используется. На части этой земли можно сеять кормовые культуры. В программе Пашиняна указано, что за счёт полноценного использования земельного фонда можно увеличить поголовье скота в три раза. Многие пастбища недоступны из-за плохих дорог, поэтому его правительство будет обращать внимание на дорожное строительство в горных районах… В "сельской программе" помощником Пашиняна выступает Россия, финансируя программы развития ООН "Устойчивые сообщества" в Гегаркуникской и Вайоцдзорской областях. Прямо накануне выборов посольство РФ в Армении сообщило, что данная программа рассчитана на повышение уровня готовности сельхозтехники (зерноуборочные комбайны, кормораздатчики, косилки, гусеницы, колесные тракторы) в 2021-2022 годах.