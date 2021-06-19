Названы опасные симптомы «индийского» штамма коронавируса

«Индийский» штамм коронавируса, который называют дельта-вариантом или B.1.617, может проявляться четырьмя новыми опасными симптомами. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на врача-инфекциониста из индийского города Ченнаи Абдулу Гафура.

По словам медика, симптомы дельта-варианта COVID-19 схожи c признаками простуды: головная боль, насморк и боль в горле могут указывать на наличие инфекции. Однако к настоящему времени выявлено четыре новых симптома болезни: диарея, нарушение слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов, приводящих к гангрене, пишет «Лента.ру».

Врачи отмечают непредсказуемость нового варианта вируса и заявляют, что любой из вышеперечисленных симптомов может указывать на инфекцию.

Издание также отмечает, что шесть ведущих врачей, наблюдающих пациентов по всей Индии, определили следующие наиболее распространенные симптомы у заболевших "индийским" штаммом пациентов: боль в животе, тошнота, рвота, потеря аппетита, потеря слуха и боли в суставах.