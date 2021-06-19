В Китае нашли крупнейшие запасы нефти
Крупное месторождение сланцевой нефти обнаружено Китайской национальной компанией (CNPC), сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.
Согласно сообщению, объем месторождения составляет миллиард тонн. Новые нефтеносные поля разведаны на месторождении Ордос в провинции Ганьсу. Там приступили к разведке и добыче сырья еще в 2019 году.
По мнению экспертов, находка позволит остановить рост зависимости КНР от импорта нефти. В настоящее время Китай за счет поставок из других стран обеспечивает около 70 процентов национального потребления нефти.