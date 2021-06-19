В числе обращений, поступивших в ПО «Азеригаз» через социальные сети, особое внимание уделяется обращениям семей шехидов и ветеранов.

Бахтияр Насибов участвовал в боевых действиях во время 1-й Карабахской войны, является инвалидом 2-й группы. Через социальные сети он обратился в ПО «Азеригаз» и сообщил, что в его частном жилом доме в селе Кечили Шамкирского района нет природного газа. За короткий срок обращение ветерана было удовлетворено, к частному жилому дому была проложена газовая линия диаметром 32 мм и длиной 180 метров.

Не осталось без ответа и обращение проживающего в Шамкирском районе отца шехида Гаджи Аббасова. Его сын Заур Аббасов добровольцем участвовал в боях во время 1-й Карабахской войны. Проявив героизм во время боев на Губадлинском направлении в 1992 году, он стал шехидом. Отец шехида обратился в объединение с просьбой газифицировать частный жилой дом. По поручению руководства в индивидуальный дом была проведена газовая линия и установлен счетчик.