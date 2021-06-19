Армен Саркисян считает, что Армения должна вернуться к президентскому правлению
Армения должна изменить Конституцию, чтобы вновь стать республикой с президентской формой правления и более предсказуемой страной для всех. Как передает РИА Новости, об этом заявил в понедельник президент Армении Армен Саркисян, выступая по видеосвязи во время Катарского экономического форума.
Отметим, что в 2015 году, после принятия поправок в Конституцию, Армения перешла от президентской к парламентской форме правления.
"Уверен, что у нас есть большой потенциал развития, прежде всего IT-технологий, но перед этим мы должны поменять Конституцию, вернуть обратно президентское правление, поскольку с текущей Конституцией Армения не является ни президентской, ни парламентской республикой, когда правит премьер-министр. И получилось так, что у людей есть большая власть, но нет ответственности", - сказал Саркисян.
20 июня в Армении состоялись досрочные парламентские выборы. Согласно предварительным данным, в парламент нового созыва проходят три политические силы: партия "Гражданский договор" и.о. премьер-министра Никола Пашиняна (53,92%), блок "Армения" (21,04%) и блок "Честь имею" (5,23%).