Армен Саркисян считает, что Армения должна вернуться к президентскому правлению

Армения должна изменить Конституцию, чтобы вновь стать республикой с президентской формой правления и более предсказуемой страной для всех. Как передает РИА Новости, об этом заявил в понедельник президент Армении Армен Саркисян, выступая по видеосвязи во время Катарского экономического форума.

Отметим, что в 2015 году, после принятия поправок в Конституцию, Армения перешла от президентской к парламентской форме правления.