В Европейском центробанке криптоактивы назвали «опасными зверями»

Член исполнительного совета Европейского центрального банка Фабио Панетта в интервью Financial Times назвал криптоактивы, включая биткоин, «опасными зверями». Итальянский экономист считает, что криптовалюты в значительной мере используются «для криминальной деятельности» и к тому же потребляют «огромный объем энергии», пишет РБК.

По словам члена исполнительного совета ЕЦБ, цифровой евро сможет в будущем отразить угрозы, которые представляют криптовалюты для денежного суверенитета Евросоюза. Экономист уверен, что центробанки смогут обеспечить конфиденциальность личных данных лучше, чем частные компании, поскольку регуляторы не заинтересованы в монетизации пользовательских данных.

Также Панетта допустил, что с помощью цифрового евро можно будет совершать анонимные платежи, однако это будет возможно только для небольших сумм.

В январе 2021 года глава Европейского центробанка Кристин Лагард уже предупреждала, что биткоин может использоваться в схемах по отмыванию денег. Также она призывала ужесточить регулирование криптовалют.

Точная дата выпуска цифрового евро пока неизвестна. В октябре 2020 года ЕЦБ представил четыре сценария выпуска национальной цифровой валюты. Также регулятор назвал условия, которые необходимы для создания цифрового евро.