БТА готовится проводить кампанию «Мобильность для жизни» фото
Состоялось общее собрание Международной ассоциации общественного транспорта, членом которой является и Бакинское транспортное агентство.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе агентства, заседание организации, включающей более 200 организаций, ответственных за городской транспорт из 100 стран, прошло в онлайн-формате. В заседании принял участие председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.
На встрече была рассмотрена деятельность организации за прошедший год и заслушаны бюджетно-аудиторские отчеты. В устав ассоциации были внесены соответствующие поправки, касающиеся задач общего собрания и организаций-членов, а также других организационных вопросов. На заседании был представлен план деятельности Ассоциации на 2021 год, обсуждены и приняты основные направления.
Было отмечено, что мероприятия, предусмотренные в рамках нового плана действий, пройдут под лозунгом «Мобильность для жизни» (Mobility for Life). Благодаря реализации этих мер будет улучшено значение общественного транспорта в жизни города с учетом таких ключевых компонентов, как конкурентоспособность, здоровье и окружающая среда. План действий включает в себя четыре основные программы: устойчивый городской и общественный транспорт, негазированная и низкоуглеродистая мобильность, разработка систем и услуг для лучшей городской мобильности, переопределение общественного транспорта и его городской среды.
Было рекомендовано, чтобы эта программа также учитывалась организациями-членами при планировании и реализации их деятельности.
На заседании были утверждены избранные в правление полномочные представители. Впервые представители, сыгравшие исключительную роль в деятельности организации, были награждены почетными званиями.
В заключение вице-президент Ассоциации, глава офиса по странам Ближнего Востока и Северной Африки, в тоже время председатель общественной транспортной компании Саудовской Аравии Халид Альхогаил избран новым президентом Международной ассоциации общественного транспорта на очередной 2-летний срок.
БТА было принято в Международную ассоциацию общественного транспорта в 2018 году. Ассоциация была основана 17 августа 1885 года. Организация со штаб-квартирой в Брюсселе включает 16 региональных филиалов и координационных центров. В организации 1800 членов из 100 стран мира. Пропаганда общественного транспорта, распространение передового опыта, проведение международных форумов и конференций являются основными направлениями деятельности организации.