Как сообщили haqqin.az в пресс-службе агентства, заседание организации, включающей более 200 организаций, ответственных за городской транспорт из 100 стран, прошло в онлайн-формате. В заседании принял участие председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

На встрече была рассмотрена деятельность организации за прошедший год и заслушаны бюджетно-аудиторские отчеты. В устав ассоциации были внесены соответствующие поправки, касающиеся задач общего собрания и организаций-членов, а также других организационных вопросов. На заседании был представлен план деятельности Ассоциации на 2021 год, обсуждены и приняты основные направления.

Было отмечено, что мероприятия, предусмотренные в рамках нового плана действий, пройдут под лозунгом «Мобильность для жизни» (Mobility for Life). Благодаря реализации этих мер будет улучшено значение общественного транспорта в жизни города с учетом таких ключевых компонентов, как конкурентоспособность, здоровье и окружающая среда. План действий включает в себя четыре основные программы: устойчивый городской и общественный транспорт, негазированная и низкоуглеродистая мобильность, разработка систем и услуг для лучшей городской мобильности, переопределение общественного транспорта и его городской среды.

Было рекомендовано, чтобы эта программа также учитывалась организациями-членами при планировании и реализации их деятельности.

На заседании были утверждены избранные в правление полномочные представители. Впервые представители, сыгравшие исключительную роль в деятельности организации, были награждены почетными званиями.