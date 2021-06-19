Саргсян не признает итоги парламентских выборов в Армении

Блок бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна не признает итоги внеочередных парламентских выборов. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении штаба блока "Честь имею".

"Мы заявляем, что не признаем полученные результаты как легитимизацию территориальных и человеческих потерь последней Карабахской войны, как закрепление статуса Армении как разменной монеты в геополитической торговле, как поражение лживой и аморальной действительности", - цитирует ТАСС заявление блока.