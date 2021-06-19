Итальянские медики выяснили, что после тяжелых форм коронавирусной инфекции примерно у 16% исследованных пациентов могут возникнуть долгосрочные проблемы с памятью и обработкой информации. Однако у некоторых больных это со временем проходит, рассказали ученые на VII конгрессе Европейской академии неврологии.

"Наши наблюдения показывают, что после COVID-19 могут появиться существенные поведенческие и когнитивные проблемы, которые проявляли себя даже через несколько месяцев после выздоровления. В частности, сильно обеспокоили изменения в работе мозга, которые мешают людям сосредотачиваться, планировать действия и запоминать новую информацию", – приводит ТАСС слова одного из авторов работы, профессор Университета Вита-Салют Сан-Раффаэле (Италия) Массимо Филиппи.

В некоторых случаях после заражения коронавирусом нового типа у пациентов появляются серьезные нарушения в работе мозга – например, делирий, временное ухудшение памяти или снижение умственных способностей. Поэтому ученые продолжают исследовать, как долго эти симптомы сохраняются у тех, кто пережил COVID-19 в тяжелой форме, и усугубляются ли они впоследствии.

Филиппи и его коллеги провели одно из первых масштабных исследований такого рода. На протяжении нескольких месяцев они наблюдали за изменениями в состоянии здоровья и работе мозга нескольких десятков пациентов с тяжелыми формами COVID-19, которые лечились в университетской клинике. Ученые отслеживали состояние нервной системы больных с помощью магнитно-резонансных томографов. Изменения их умственных способностях и поведении Филиппи и его коллеги отслеживали с помощью тестов на память и сообразительность.

Исследование показало, что даже через два месяца после выздоровления больше половины больных страдали от различных нарушений сознания и поведения. В частности, у 16% из них появились проблемы с работой краткосрочной памяти, концентрацией внимания и обработкой информации. Еще по 6% жаловались на нарушения зрения и другие когнитивные нарушения, для примерно 25% пациентов были характерны различные комбинации этих симптомов.

Подобные нарушения постепенно исчезали – за следующие десять месяцев наблюдений они пропали примерно у 17% пациентов. Филиппи и его коллеги надеются, что дальнейшие исследования помогут понять, как восстановить функции сознания и памяти у остальных больных, которые пережили тяжелые формы COVID-19.