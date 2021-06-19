Сафар Мехтиев принял участие в сессии ВТО фото
21 июня начала свою работу двухдневная сессия политической комиссии Всемирной таможенной организации (ВТО).
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе комитета, председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев принял участие на сессии, проведенной в онлайн-формате, в качестве заместителя председателя совета СНГ по европейскому региону.
Выступая на открытии сессии, председатель совета ВТО Ахмед Аль Халифа проинформировал о вопросах, которые будут обсуждаться на заседании, а затем генеральный секретарь организации Кунио Микурия представил отчет о ходе выполнения стратегического плана ВТО. В первый рабочий день сессии состоялись обсуждения отчета консультативной группы частного сектора, плана действий ВТО по COVID-19, пакета электронной коммерции. Выступавшие подчеркнули особую роль таможни в обеспечении устойчивости международной торгово-снабженческой цепочки в период COVID-19, быстрой доставке лекарственных средств и медицинских изделий в рамках борьбы с пандемией, высказали свое мнение о будущей стратегии организации, развитии приоритетных направлений.
Во второй день мероприятия были рассмотрены стратегический план ВТО на 2021-2022 годы, оценка ситуации на текущий год, план ВТО по устойчивости бизнеса, гендерное равенство, управление. Предусмотрено обсуждение и других вопросов.