Ильхам Алиев: «Повсюду в Азербайджане развеваются флаги Пакистана»

«Пакистан и Азербайджан как две братские страны укрепляют двусторонние связи. ...Мы признательны за весьма активную поддержку, оказанную Пакистаном Азербайджану во время Второй Карабах ской войны. С первых дней войны высшее руководство Вашей страны - Президент и премьер-министр выразили Азербайджану полную поддержку в связи с восстановлением нашей территориальной целостности». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с командующим Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой в Баку.

«Это очень важный элемент нашего сотрудничества и настоящий пример братских связей. Другие высокопоставленные официальные представители Пакистана, члены парламента и общественные деятели поддержали нас во время 44-дневной войны, завершившейся полным поражением Армении и восстановлением территориальной целостности Азербайджана. Нагорно-карабахский конфликт был урегулирован Азербайджаном военным и политическим путем», - отметил глава азербайджанского государства.

Президент также отметил, что «Пакистан является одной из немногочисленных стран, не признавших Армению и не установивших дипломатических связей с ней из-за оккупации наших земель. Это еще один пример братских связей между нашими странами. Азербайджанский народ знает об этом. Мы всегда говорим о том, кто поддержал Азербайджан, кто поддержал нас во время войны. Поэтому неслучайно, что во всем городе и стране мы видим флаги Пакистана, благодаря этому упрочится братство между нашими странами и народами. Как вам известно, Азербайджан всегда поддерживает Пакистан в Кашмирском вопросе. Мы неоднократно демонстрировали нашу открытую позицию. Она опирается на справедливость, международное право и наши братские связи. Мы должны во всех вопросах поддерживать наших братьев».

Глава государства выразил признательность президенту Пакистана за личное участие в саммите Движения неприсоединения, состоявшемся в Баку, и «поддержку наших инициатив в рамках Движения неприсоединения. Наше сотрудничество успешно развивается. Мы демонстрируем партнёрство на самом высоком уровне в области обороны и оборонной промышленности. Ваш визит в нашу страну еще раз подтверждает это. Мы рады тому, что имеем выход на продукцию оборонной промышленности Пакистана. Как вам известно, мы приобретаем эту продукцию, что укрепляет наш военный потенциал. Думаю, что в предстоящие годы нам необходимо расширять военное сотрудничество и спланировать совместные военные учения и другие инициативы для укрепления партнерства».