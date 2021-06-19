Пашинян обратился к своим сторонникам обновлено 21:10; прямой эфир
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в настоящее время выступает перед своими сторонниками, собравшимися в центре Еревана.
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Сторонники партии и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" собрались в центре Еревана, передает телеграм-канал Sputnik Армения.
РИА Новости сообщает, что демонстранты заполнили всю площадь Республики и прилегающие улицы. Многие держат флаги Армении, дудят в пластмассовые дудки. В ближайшее время ожидается выступление самого Пашиняна.