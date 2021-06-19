Новый президент Ирана отказался от встречи с Байденом

Избранный президент Ирана Ибрагим Раиси потребовал снятия американских санкций, но отказался от встречи с президентом США Джо Байденом. Такое заявление политик сделал на своей первой пресс-конференции с момента избрания, его слова приводит Reuters.

По словам Раиси, США обязаны вернуться к выполнению ядерной сделки с Ираном, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). При этом иранский политик отказался встретиться с американским лидером даже в случае снятия всех санкций.

Президентские выборы прошли в Иране 18 июня. О победе Раиси, занимавшего должность председателя Верховного суда, стало известно 19 июня. В ходе предвыборной кампании Раиси обещал бороться против нищеты и коррупции и построить «народное правительство ради сильного Ирана».