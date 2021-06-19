Ученый: индийский штамм коронавируса на 70% заразнее британского

Новый вариант коронавируса "дельта", называемый также индийским штаммом, на 70% более заразен, чем британский вариант, что может привести к значительному увеличению инфицированных людей и смертельных случаев. Об этом ТАСС сообщил врач-кардиолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова, член-корреспондент РАН, один из авторов нового подхода в лечении тяжелого течения коронавирусной инфекции Симон Мацкеплишвили.

"Все, наверное, уже слышали про штамм "дельта" или индийский штамм. Вот этот штамм на 70% более заразен, чем британский вариант (штамм "альфа"), а тот - на 50% более заразен, чем исходный штамм. И оказывается, что если даже летальность вируса не меняется, а увеличивается только заразность - количество людей, которые заражаются от каждого больного человека, то это приводит к катастрофическому увеличению больных людей и, к сожалению, погибших людей", - сказал Мацкеплишвили, выступая во время онлайн-дискуссии "Вакцинация от COVID-19 - мифы и реальность" на экспертной площадке МГУ "Диалог о настоящем и будущем".

Ученый также отметил, что распространение коронавируса можно остановить только с помощью вакцинации и ограничительных мер.

"Кроме защиты от тяжелого течения заболевания, кроме защиты от необходимости госпитализации и летального исхода вакцины значительно снижают вероятность бессимптомного носительства вируса, что снижает распространение вируса в популяции в целом. <…> Все вакцины, которые сейчас существуют в мире, защищают и от основного штамма - уханьского, которого почти не осталось, и от британского варианта, и от индийского", - также пояснил он.