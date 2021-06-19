Турция отменяет комендантский час
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о полной отмене в стране комендантского часа, ранее введенного из-за ситуации с распространением коронавируса, передает РИА Новости.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о полной отмене в стране комендантского часа, ранее введенного из-за ситуации с распространением коронавируса, передает РИА Новости.
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