В Израиле испытали лазерное оружие для перехвата беспилотников

"Управление исследований и разработок министерства обороны совместно с концерном Elbit Systems и ВВС Израиля успешно осуществили перехват нескольких БПЛА с использованием бортовой системы высокомощного лазерного оружия (HPL-WS). Перехват БПЛА осуществлялся на различных дальностях и высотах полета", - говорится в заявлении пресс-службы.

В ведомстве указали, что "на самолет была установлена высокомощная лазерная оружейная система, которая была проверена по нескольким сценариям", "успешно перехватив и уничтожив все БПЛА, которые были запущены во время испытаний". "Способность перехватывать и уничтожать угрозы в воздухе является новаторской и предполагает стратегические изменения в противовоздушной обороне Государства Израиль. Эта революционная серия испытаний была проведена на полигоне в центре Израиля", - добавили в пресс-службе.

"Авиационная высокомощная лазерная система дополнит израильскую многоуровневую противоракетную оборону, которая включает в себя системы "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец" ("Стрела"). Эта система повысит эффективность противовоздушной обороны против существующих и будущих угроз в регионе", - добавили в израильском оборонном ведомстве.