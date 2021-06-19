Евро-2020: Украина проиграла Австрии и может оказаться за бортом чемпионата

На Евро-2020 завершились матчи в группе «С». В Бухаресте встречались сборные Украины и Австрии. Обе команды имели по 3 очка и могли сыграть вничью, которая устроила бы и украинцев, и австрийцев. Однако Австрия выиграла со счетом 1:0.

Единственный гол на 21-й минуте забил Кристоф Баумгартнер. Теперь Украина с 3 очками может оказаться за бортом плей-офф, не выйдя в 1/8 финала с 3-го места.

В параллельном матче в Амстердаме Нидерланды разгромили Северную Македонию со счетом 3:0. Голы забили Мемфис Депай (24-я минута) и Жоржиньо Вийналдум (51-я и 58-я).

Итоговое турнирное положение в группе «С»

1.Нидерланды – 9 очков, разница мячей 8-2 (3 матча)

2.Австрия – 6, 4-3 (3)

3.Украина – 3, 4-5 (3)

4.Северная Македония – 0, 2-8 (3).

27 июня Нидерланды в 1/8 финала сыграют в Будапеште с одной из третьих команд. А Австрия 26 июня встретится с Италией. Этот матч состоится в Лондоне.