Россия рассчитывает на отношения с Пашиняном

Россия рассчитывает, что итоги досрочных парламентских выборов в Армении будут способствовать развитию страны, укреплению отношений с Москвой, а также стабильности и безопасности в Закавказье, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассчитываем, что итоги избирательного процесса после их законодательного оформления будут способствовать поступательному развитию Армении, дальнейшему укреплению российско-армянских отношений, а также обеспечению мира, безопасности и стабильности во всем Закавказском регионе, прежде всего в плане полной реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - отмечается в комментарии, который цитирует ТАСС.

Захарова подчеркнула, что глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов отметил, что выборы в стране прошли в соответствии с законом, а крупных нарушений, способных повлиять на результаты голосования, зафиксировано не было. "Со схожими оценками выступили миссии наблюдателей от ОДКБ, БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы", - добавила представитель российского МИД.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. По данным ЦИК, после обработки бюллетеней со всех участков партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92%, блок Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04%, блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна - 5,23%. Явка на выборах составила 49,4%.