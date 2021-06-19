Зрителям запретили громко говорить на Олимпиаде в Токио

Организаторы Олимпийских игр в Токио установили лимит в 10 тыс. местных зрителей и не более 50% от заполняемости спортивных объектов на соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета, передает РБК.

При этом в МОК подчеркнули, что лимит может быть изменен «в случае введения чрезвычайного положения или других первоочередных мер, направленных на предотвращение заражения».

Помимо этого сообщается, что зрителям следует носить маски на протяжении всего времени пребывания на территории Игр. Также им запрещается «громко говорить или кричать», а покидать территорию места проведения соревнований они обязаны в шахматном порядке.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования перенесли на год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено. В марте организаторы Олимпиады в Токио объявили о решении провести ее без иностранных болельщиков.