Обращаясь к единомышленникам, пришедшим на площадь Республики в Ереване, Пашинян пояснил, что мандат сделан в форме Конституции, так как символизирует диктатуру закона, а не власть имущих. "В этом мандате есть и молот, и меч, и лопата: есть все, что необходимо для построения свободной счастливой и сильной Армении. Этот мандат будет беззаветно служить нашему народу", - приводит слова Пашиняна Sputnik Армения.

Получив мандат, политик призвал участников митинга пойти спать.

Во время предвыборной кампании и.о. главы правительства Армении неоднократно заявлял, что "бархатная революция" должна перейти в "стальную", с верховенством закона и права. При этом в качестве символа Пашинян демонстрировал избирателям молоток.