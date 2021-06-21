C подписанной между Турцией и Азербайджаном Шушинской декларацией начался новый виток в отношениях между двумя странами. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявление для прессы после заседания Кабинета министров.

«Подписав Шушинскую декларацию и объявив о ней миру, мы вместе с моим братом Алиевым начали новый виток в наших отношениях. Очень скоро Турция и Азербайджан подпишут много соглашений в рамках этой декларации, тем самым мы еще больше укрепим правовую основу нашего братства. От открытия нашего генконсульства в Шуше в кратчайшие сроки и до запуска Зангезурского коридора в ближайшее время мы будем решительно и быстро реализовывать каждый пункт нашей повестки дня», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.