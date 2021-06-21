В Испании хотят помиловать лидеров каталонских сепаратистов

"Завтра, руководствуясь духом прощения, заложенным в нашей конституции, я предложу кабинету утвердить помилование. Чтобы договориться, почти всегда кто-то один должен сделать первый шаг. Правительство Испании сделает такой шаг", - объявил Санчес, выступая в понедельник в Барселоне.

Правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса собирается на этой неделе помиловать девятерых лидеров каталонских сепаратистов, получивших тюремные сроки после попытки отделения Каталонии в 2017 году. Об этом пишет Русская служба BBC.

После объявленного каталонцами в одностороннем порядке референдума и провозглашения независимости в 2017 году центральные власти Испании отправили под суд 12 лидеров сепаратистов. Девять из них получили тюремные сроки - от семи до 11 лет - за "подстрекательство к мятежу".

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон бежал от суда и тюрьмы в Бельгию и позже избрался, не появляясь на родине, в Европарламент. В начале года Европарламент снял с него и двух его соратников неприкосновенность, и теперь им грозит выдача в Испанию.

Вопрос о помиловании каталонских лидеров обсуждается в Испании уже давно, и правительство Санчеса склоняется к тому, что такой шаг снизит напряжение в отношениях Мадрида и Барселоны.