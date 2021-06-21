Впервые в истории Швеции: парламент выразил недоверие премьер-министру

Парламент Швеции вынес вотум недоверия премьер-министру Стефану Левену, сообщает Радио Швеции. За вынесение вотума проголосовал 181 парламентарий, против — 168. Это произошло в стране впервые.

Согласно сообщению, Левену предстоит за неделю принять решение о назначении новых выборов или уйти в отставку. Таким образом Стефан Левен стал первым премьер-министром в истории, которому вынесен вотум недоверия.

Ранее «Левая партия» заявила об утрате доверия к правительству из-за отказа от изменений по рынку аренды недвижимости. Предложение о вотуме недоверия Левену внесла партия «Шведские демократы», ее поддержали «Христианские демократы» и «Умеренная коалиционная партия».